Saadet Partisi Maden’de değişime gitti

Saadet Partisi Maden İlçe başkanlığında değişim yaşandı.

Saadet Partisi Maden İlçe Başkanlığına Zülküf Sinanoğlu getirildi.

Saadet Partisi Elazığ İL Başkanı Abdullah Akın, “Saadet Partisi Maden İlçe Başkanlığına Sayın Zülküf Sinanoğlu’nu görevlendirmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi

ZÜLKÜF SİNANOĞLU ÖZGEÇMİŞ

Zülküf Sinanoğlu 1960 yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde dünya geldi. İlk ve orta eğitimini Maden ilçesinde tamamlayan Mehmet Zülküf Sinanoğlu, lise eğitimini Elazığ endüstri meslek lisesinde tamamladı. Diyarbakır Ergani ve Elazığ Çimento fabrikalarında teknisyen olarak çalıştı.

Fabrikaların özelleşmesinden sonra Bursa Adliyesinde atölye şefliği yaptı ve emekli oldu. Uzun yıllar maden ilçesinde ve Elazığ il yönetimlerinde görev alan Sinanoğlu, evli ve 6 çocuk babasıdır.