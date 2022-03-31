Saadet Partisi Kovancılar ’da sorunları dinledi

Saadet Partisi Kovancılar İlçe Başkanlığı tarafından Kovancılar’da program düzenlendi. Programda Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın da yer aldı.

Haberin Videosu : SAADET PARTİSİ KOVANCILAR ’DA SORUNLARI DİNLEDİ

Saadet Partisi İl başkanı Abdullah Akın Kovancılar’da Parti üyelerinin düzenlediği programa katıldı. Saadet Partisi İl başkanı Akın programda oda başkanları ve muhtarların sorun ve çözüm önerilerini dinledi.

İl başkanı Abdullah Akın’ın yaptığı konuşmasında; “Elazığ'da şu an Kömürhan köprüsüne ihtiyaç var mıydı? 2 milyar TL Kömürhan köprüsüne para harcandı, vatandaşımızın cebine bu köprü tek kuruş koyabildi mi sevgili arkadaşlarım? Sizin çocuklarınıza iş fırsatı oluşturabildi mi veya sizlerin maaşına bir artış getirebildi mi? Çanakkale köprüsü ne 3 milyar Euro o zamanın parasıyla 15 milyar TL bugünün parası ile ise 50 milyar TL'ye çıktı. Bu 50 milyar TL nereden toplanacak? İşte sen gideceksin gübre alacaksın gübrenin içinde KDV var vergi var, mazotun içinde vergi var KDV var, yemin içinde KDV var vergi var, sen ödeyeceksin! Senin çocuğun da mevsimlik işçi olarak tatil beldelerine gidecek.” Dedi.