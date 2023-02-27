Saadet Partisi konteyner kent ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Kırklar Mahallesi Konteynır Kentini ziyaret edip depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya; “Elazığlı vatandaşlarımızın acısını paylaşmak, yerinde görmek ve iyileştirici bir gayeyle kamu görevimizi yerine getirmek için buraya geldik. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız.” Dedi. Ziyaretler esnasında İl Başkanı Abdullah Akın, depremzede vatandaşların sorunlarını not ederek şu açıklamalarda bulundu; “ Sizlerin eksiklerini tamamlamak ve duanızı almak bizim vazifemizdir. İnşallah gücümüzün yettiği ölçüde sizlere yardım göndereceğiz. Cenab-ı Hakk böylesine bir afeti tekrardan milletimize yaşatmasın, geçmiş olsun“ dedi.