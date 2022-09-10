Saadet Partisi Kırklar Mahallesi’nde

Saadet Partisi mahalle toplantılarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Kırklar Mahallesinde toplantı düzenledi.

Başkan Akın, Elazığ’ın problemlerini nasıl çözeceklerine dair hazırlamış oldukları 14 maddelik Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planını anlattı.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın yaptığı konuşmada;“Elazığ çok büyük yeraltı ve yer üstü zenginliklere sahip. Ancak gelin görün ki Elazığ’ın bu zenginliklerini değerlendirmek için bırakın proje üretmeyi, bugünkü milletvekillerinin ağzından proje kelimesini bile duymak mümkün değil. Bakınız biz Elazığ’ın her yerini hamdolsun gezdik, problemlerini biliyoruz. Ve buna yönelik 14 tane proje ortaya koyduk. Bu fabrikalarda sizin çocuğunuz, torununuz, akrabalarınız çalışacak. Bakın Elazığ’da çok büyük ölçekli bir işsizlik var. Bu işsizlik köprü yaparak, bina dikerek bitirilemez. Eğer gerçekten köprü ile Elazığ’ın sorunları bitecekse, ben her zaman söylüyorum gelin aramızda para toplayıp bir köprü yapalım ve bu Elazığ’ın sorunları da bitsin! Elazığ’da 60 binin üzerinde işsiz var bu problemi çözmek ciddi projeler üretmekle ancak mümkündür. Onu da Saadet Partisi olarak biz ürettik. İşte bunları anlatmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum” Dedi.