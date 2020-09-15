Saadet Partisi Elazığ il başkanı değişti

Saadet Partisi il Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı.

Uzun zamandır partinin il başkanlığı görevini yürüten İbrahim Hacıbekiroğlu’nun yerine Abdullah Akın getirildi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Uzun süredir partinin il başkanlığını yürüten İbrahim Hacıbekiroğlu’nun yerine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından Abdullah Akın atandı.

1983 yılında Elazığ’da doğan Akın, İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Elektronik Ana Bilim dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Akın, 2010 yılında Türkiye’nin ilk LED ampul üretim tesisini Elazığ’da kurdu ve bu sayede yılın mucidi ödülü, Yılın İnovatif Yatırımı Ödülü, Yılın Sosyal Girişimcisi Ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Türkiye’nin ilk milli ve yerli silah fenerini üretip Deniz Kuvvetlerinin kullanımına sundu ve NATO onay kodu aldı.

Savunma, Harp ve Elektronik sanayiine yönelik milli menfaatlere yönelik çeşitli çalışmalara imza attı. 25 yılı aşkın süre Milli Gençlik Vakfı Ortaöğretim, Merkez İlçe Teşkilatında görev yürütüp ve Üniversite Teşkilatı başkanlığı icra etti.

14 yıl MÜSİAD işadamları derneği üyeliği bulunan Abdullah AKIN derneğin çeşitli kademelerinde görev aldı ve halen MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi.. Aynı zamanda Elazığ’da faaliyet gösteren Savunma Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan AKIN, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU tarafından İl başkanı olarak atandı.