Rusya'dan Elazığ'a gelin geldi   

Elazığlı vatandaş, gönlünü kaptırdığı Rus Natalia Kiiasova ile memleketinde evlendi.

Tanışarak arkadaş olan Elazığlı Erkan Şatır ve Rus Natalia Kiiasova evlenme kararı aldı. Erkan Şatır'ın teklifini kabul eden Kiiasova, düğün için Elazığ’a geldi. Elazığ Belediyesi Ahmet Teyfik Ozan Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah merasimine Erkan Şatır'ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Tercüman eşliğinde soruları cevaplayan Natalia Kiiasova’nın Türkçe "evet" demesi alkışlarla karşılık buldu.