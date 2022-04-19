Ruhsuz duvarları hayalleriyle renklendiriyor  

Elazığ'da yaşayan 57 yaşındaki Nihat Kaban, resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor.

Elazığ’da yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Nihat Kaban çizdiği resimlerle duvarlara hayat veriyor. Vatandaşların büyük ilgisini çeken çalışmalara imza atan Kaban, çizdiği resimlerle işletmelerin aranan ismi oldu.

Resme olan ilgisi öğretmenleri tarafından okul yıllarında fark edilen Hikmet Kaban, hayata erken atılmak zorunda kalınca resim öğretmenliği okuma isteği hayalde kaldı. Resme olan merakı nedeniyle tabela işine giren Kaban, aynı zamanda 40 senedir resim çiziyor. Resim yapmaya hobi olarak başlayan Kaban, emekli olduktan sonra boya badana işinin yanında tuval olarak seçtiği duvarlara renk katmaya başladı. Özelikle karakalem ve portre çalışmasını sevdiğini aktaran Kaban, zamanında Seyfi Doğanay, Arif Sağ, Güler Duman, Sabahat Akkiraz, Ali Şan ve Yıldız Tilbe gibi usta sanatçılara Elazığ’da verdikleri konserler sırasında yaptığı portre çizimlerini hediye ettiğini belirtti. Oğlunun da kendi gibi resme merakı olduğunu ifade eden Kaban, sağlığı el verdiği sürece resim çizeceğini kaydetti.

"RESİMDEN HİÇ BİR ZAMAN KOPAMADIM"

Resme yeteneğinin olduğunu ilkokul yıllarında keşfettiğini aktaran Nihat Kaban, "40 yıldır resimle uğraşıyorum. Tabi bunun yanında tabela reklam işinde de uğraştım. Belediyeden emekliyim. Belediyede işim, ulaşım hizmetleri müdürlüğünde trafik tabelaları ve resim yapmaktı. Resimden hiçbir zaman kopamadım. Hala devam ediyorum. Tabela reklam işine girmem de resme olan yeteneğim sayesinde oldu. Bir iki tane hocamın yönlendirmesiyle tabela reklam işine girdim. Orada da iyi bir ustanın yanında çalıştım. Karakalem portre yapmayı çok seviyorum. Aslında o alanda daha iyiyim. Portre de reisimin en zor bölümüdür. Çünkü önemli olan resmi benzetebilmektir” dedi.

"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİ SÜRECE RESİM ÇİZMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptığı eserleri hediye etiğini aktaran Kaban, “Seyfi Doğanay, Arif Sağ, Güler Duman, Sabahat Akkiraz, Ali Şan ve Yıldız Tilbe gibi usta sanatçılar buraya konsere geldikleri zaman, konser zamanında hem tanışmak hem de hediye etmek için portrelerini çizip verdim. 31 yıllık evliyim. Eşim ev hanımı, biri kız diğeri erkek olmak üzere 2 tane çocuğum var. Oğlum üniversitede okuyor. Ona da benim genlerimden geçmiş çok güzel resim çiziyor. Ama o resmi hobi olarak yapıyor. Sağlığım el verdiği sürece resim çizmeyi düşünüyorum” diye konuştu.