Elazığ’da jandarma ekiplerince bir şüpheli üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarihi Harput'ta ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarihi Harput Mahallesi'ne ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen yaya devriye şüphelendikleri A.B. isimli şüphelinin üst aramasını yaptı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüphelinin üzerinde bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjöründe bulunan 4 adet fişek muhafaza altına alındı. Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.