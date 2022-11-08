Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülüşkür yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış 1 adet Sıgsauer marka tabanca ve 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-11-2022 09:49
Ruhsatsız silah ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında araç içerisinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Admin