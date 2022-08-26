Rubato Elazığ’da 

“Alma ahımı, Vurgun, Başka Şarkı” gibi eserlerin sahibi Rubato gurubu, 29 ağustos pazartesi gibi şehrin yeni yaşam merkezi The Serra’da sevenleri ile buluşacak.

Özgün peyzaj düzenlemesi ile şehrin yeni yaşam merkezi The Serra, ülkemizin saygın isimlerini sevenleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Geçmişte Haktan, Derya Bedavacı, Tuğçe Kandemir, Cengiz Kurtoğlu gibi ülkemiz sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluştuktan THE Serra, 29 Ağustos Pazartesi günü ise Rubato gurubunu sevenleri ile buluşturacak.

29 Ağustos pazartesi günü saat 21’de başlayacak Rubato konseri rezervasyonu için 0424 2762323 numaralı telefondan irtibata geçilebileceği gibi tesis girişinden de biletler temin edilebilecek.