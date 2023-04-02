Elazığ’da römorka çarpan otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, Elazığ- Baskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DK 493 plakalı otomobil, 62 AH 146 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.