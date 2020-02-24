24 ŞUBAT 2020 Pazartesi 09:02
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 24-02-2020 07:48

Rizaiye Mahallesi’nde korkutan yangın

Yangından 5 kişi dumandan etkilendi.

Rizaiye Mahallesi’nde korkutan yangın

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.  Yangın, merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şereftan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Ries Muhammed ve ailesinin yaşadığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangının haber verilmesi üzerine   itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek evde çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın sonrası bir itfaiye eri yanan evden sağlam bulduğu cep telefonunu  sahibine teslim etti. Telefonun sahibi genç ise yanan evinden zarar görmeden çıkarılan telefonu için itfaiye erine teşekkür etti. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi  için ekipler inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ yangın elazığ yangın haberleri rizaiye mahallesi yangın
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA