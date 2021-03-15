Özel Okullar Platformu Başkanı Oya Düşmez açıklamalarda bulundu.

Elazığ’da Özel Okullar Platformu Başkanı Oya Düşmez," Salgınla mücadeleye destek olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin kaybedeceği bir gün bile, ileride telafisi güç sonuçlar doğurabilir. O yüzden, lütfen, yeniden okular kapanmasın, yavrularımız güvenle okusunlar diye, sizde elinizden geleni yapın ve rengimizin maviye dönmesi için gayret gösterin" dedi.

Salgının, başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşanmasına neden olduğunu, alınan tedbirler neticesinde bu sıkıntıların üstesinden gelinmeye çalışıldığını aktaran Özel Okullar Platformu Başkanı Oya Düşmez açıklamalarda bulundu.

Bundan sonra vatandaşların her zamankinden daha dikkatli davranmasının öneminin altını çizen Düşmez,"Bazı şeylerin telafisi uzun yıllar geçse de yapılamaz. Özelikle eğitimdeki aksaklık, nesilleri etkiler. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en temel ihtiyacı olan eğitimi eksiksiz vermek zorundayız. Üzülerek belirtmeliyim ki, salgın süreci en çok eğitimi sekteye uğrattı. Okullarımız kapandı, uzaktan eğitim modeline geçmek zorunda kaldık. Devlet tüm imkanlarıyla sürecin bir an evvel bitmesi için tüm gücüyle mücadele ediyor. Bizler de bu mücadeleye destek olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin kaybedeceği bir gün bile, ileride telafisi güç sonuçlar doğurabilir. O yüzden, lütfen, yeniden okular kapanmasın, yavrularımız güvenle okusunlar diye, sizde elinizden geleni yapın ve rengimizin maviye dönmesi için gayret gösterin’’şeklinde konuştu.

Elazığ’ın sarı ren kodu ile orta riskli seviyede olduğunu anımsatan Düşmez,"Gelecek nesillerimizin eğitim süreci bu renk kodu ile normal seyrine dönmeye çalışacaktır. İlçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde hiçbir çocuğumuz eğitimden geri kalmasını istemiyoruz. Yüz yüze eğitimin yeri farklıdır. Bir öğrenci, sadece sınıfta eğitim almaz. Öğretmeni koridorda yürürken eğitim alır. Konuşurken, kantin sırasında, servisine binerken. Lütfen, sizlerde destek olun, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat edin ki, bizler de yavrularımızı geleceğe hazırlayabilelim. Çocuklarımızın geleceği için sarıdan maviye dönüş kuralına lütfen uyalım’’ ifadelerini kullandı.