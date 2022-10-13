Rengarenk buz kalıplarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi   

Elazığ’da yaklaşık 80 yıldır soğuk hava deposunda buz üreten ve sıcaklar sayesinde para kazanan Bardakçı ailesinin, sezon sonu üretip sokakta sergilediği renkli buzlar çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde Bardakçı ailesi tarafından yaklaşık 80 yıl önce soğuk hava deposu kuruldu. Gökhan Can Bardakçı (43), dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposunun işletmesini gelişen teknolojiye rağmen halen sürdürüyor. Bardakçı ailesi, yazın günde ortalama 1 ton buz üretimi yaparak kentin buz ihtiyacını karşılıyor. Ağırlığı 13 kilogram olan buzlar, fırıncı, balıkçı, düğün ve dernekler ile müşterilere kalıp kalıp satıyor. Bardakçı, sezon sonunun gelmesiyle farklı bir yöntem ile kapanışı yaptı. Rengarenk buzlar üreten Bardakçı, buz kalıplarını dükkanın önünde sergilendi. Buzları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Dördüncü nesil olarak işletme başında olduğunu belirten Gökhan Can Bardakçı, “ 80 yıldır soğuk hava deposuyla iç içeyiz. Dedemin babası bu tesisi kurdu ve ben de bu işi yapmaya devam ediyorum. Dolap ve soğutmaların olmadığı dönemlerde evler, iş yerleri, lokantalar ve fırınlar yoğun bir şekilde buz talep ediyordu. Şimdi dolapların, soğutucuların artmasıyla birlikte sadece fırınlara hizmet sunuyoruz. Ayrıca düğün derneklerde buz tüketimi oluyor. Bu sene yaklaşık 6 bin adet buz sattık. Buzların ağırlığı 13 kilogram geliyor. Soğutucuların gelişmesi ve artmasıyla birlikte işlerimizi hafifletti” dedi.

Renkli buzları görenlerden ilginç tepkiler aldıklarını dile getiren Bardakçı, “Sezonun sonuna geldik. Kapanışı böyle renkli bir şekilde yapalım, istedik. Güzel de oldu. Vatandaşlın tepkisi de güzeldi. Daha farklı alanlara yönelmeyi düşünüyoruz. Bundan dolayı çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarla diyalog içerisindeyiz. Burayı devretmeyi de düşünüyoruz. Buzlarımız üretimi ise, kalıpları donduruyoruz ve su ile donduruyoruz. Daha sonra dondurucu soğuk su ile suyu soğutuyoruz ve sular da salamura yöntemiyle kalıpları soğutuyor. Buzları üretiyoruz. Kalıplardan ayrıştırıp dolaba diziyoruz ama bu sefer dolaba değil dışarıya dizdik” diye konuştu.

Buz almaya gelen vatandaşlardan Ramazan Dündar ise "Aldığım buzu fırına götüreceğim. Soğuk su ile hamur yoğuracağız. Buz sezonunun sonu geldi. Renkli buzlar var onlar da bize yaramıyor yoksa ekmeğimiz renkli olur. Çok hoş renkler ama ne için böyle yapmışlar onu bilemiyorum” şeklinde konuştu.