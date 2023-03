‘Ramazan kolilerini yerel esnaftan yapalım’

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, yerel esnafın zor günler geçirdiğini dile getirerek hayır sahiplerinin, ramazan kolilerini yerel esnaftan yapmasını istedi.

“RAMAZAN AYI PAYLAŞMA AYIDIR”

Başkan Özdoğan, “İslam Aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yerel esnafımız, ülkemizin vaz geçilmezidir. Öncelikle son yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. Son yüzyılın en büyük depreminde depremzede vatandaşlarımızın yardıma yerel esnafımız koştu. Deprem bölgesinde yerel esnafımız işletmelerini açtı. Ulusal marketler günlerce şubelerini açmadı. Tabiri caizde depremzedelerimize bir bardak su vermedi. Yerel esnafımız ve vatandaşlarımız et tırnak gibidir.Onun için yerel esnafımıza sahip çıkalım. Ramazan Ayı başladı.Ramazan Ayı yardımlaşma ayıdır. Yerel esnafımız, ulusal marketler karşısında gün geçtikçe kan kaybediyor. Ramazan Ayında hayır sahiplerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ramazan kolisi yaptırıyor. Benim, hayır sahiplerinden ricam ramazan kolilerini yerel esnaftan yapmasıdır. Yerel esnafımız istenilen kadar ramazan kolisi yapacak güçtedir. Zor günler geçiren esnafımız, ramazan kolileri ile bir nebze nefes alması sağlanır. Ramazan ayı vatandaşların bir biriyle kenetlenme ayıdır. Hayır, sahipleri yerel esnafına sahip çıkması gerekiyor”

“YEREL ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

Yerel esnafın çok zor durumda olduğunu ifade eden Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Ulusal marketlerin çoğalması yerel esnafımızı bitirme noktasına getirdi. İlçemizde her mahallede 3-4 tane ulusal marketlerin şubesi var. İstedikleri gibi ruhsat alıp ulusal marketler şube açıyor. Vatandaşlarımızda o kadar söylememize rağmen hala ulusal marketleri tercih ediyor. Ulusal marketler yerel marketlerimizden ucuz değil. Ulusal marketler kalitesiz ve gramajı düşük ürünler sattığı için ucuz. Vatandaşlarımız, ulusal marketlerde aldığı ürünleri mutlaka incelesinler. Bizim ulusal marketlerle mücadelemiz asla bitmeyecek biz her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.