Ramazan etkinliklerinin ikinci gününde Uğur Işılak sahne aldı  

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin 2. gününde Uğur Işılak sahne aldı.

Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturacak olan etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerin 2. gününde ezgileriyle gönüllere taht kuran Uğur Işılak sahne aldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Uğur Işılak’ın ezgilerine hep birlikte eşlik etti. Konser sonunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Işılak’a plaket ve tablo takdim etti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her akşam düzenlenen Elazığ Belediyesi Ramazan programlarında bu akşam saat 21.00’de miniklerin en sevdiği kahramanlar arasında yer alan Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu sahne alacak. Her akşam 21.30’da başlayan Elazığ Belediyesi Ramazan programlarında 5 Nisan Salı günü ezgileriyle gönüllere taht kuran Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Cengiz Özkan, Elazığlılarla buluşacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayının maneviyatının şehrimizde birlik ve beraberlik içinde coşkuyla yaşanmasına katkı sağlamak adına hazırladığımız Ramazan programlarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.