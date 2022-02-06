Rakipsiz başkanlar!

Elazığ Esnaf Odası seçimlerinin çoğu ocak ayı tamamlandı.
Birçok oda başkanına rakip çıkarken bazı oda başkanlarına rakip çıkmadı.
Rakip çıkmayan oda başkanları çok seçim yaşadı.
İşte rakip çıkmayan esnaf oda başkanları;
1-Ahmet Çelik- Kunduracılar Esnaf Odası
2-Zülfü Tarhan- Elazığ Lokantacılar Esnaf Odası
3-Mitat Ulaş-Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası
4-Mehmet Çete- Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
5-Ahmet Özdoğan-Elazığ Kovancılar Esnaf Odası
6-Salih Özbay-Sıcak Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar odası
7- Furkan Güneş-Palu Esnaf Odası
8- Abdulaziz Akdeniz Karakoçan Şoförler Odası
9- Halit Aydın-Elazığ Kovancılar Şoförler Odası
10-Şevket Geze-Maden Esnaf Odası