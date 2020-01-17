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Giriş Tarihi : 17-01-2020 22:56
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.
Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.
ETİKETLER:
rahşan ecevit
rahşan ecevit hayatını kaybetti
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