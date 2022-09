Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla radarlı ve dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla her türlü tedbiri alıyor. Elazığ’da jandarma trafik ekipleri radar ve dron ile gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde alkol uygulaması, emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, toplu taşıma araçları, servis araçları ve diğer trafik ihlalleri ile ilgili olarak denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler dron yardımı ile tespit edildi. Kurallara uymayan araçlar ise ileride bekleyen trafik ekiplerince durdurularak ceza kesildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca kazaların meydana gelmemesi için her türlü trafik tedbirlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.