Pütürge’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Pütürge ilçesindeki yol ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Pütürge ilçesindeki yol ve asfalt çalışmaları sürüyor.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir Pütürge ilçesinde Büyükşehir belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.Dere bölgesi Köklükaya, Yamaç, Örencik, Uzunkuru ve Erdemler grup yolunda devam eden yol asfaltlama çalışmaları hakkında konuşan Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “ Dere köyleri olarak adlandırılan bölgedeki grup yollarında incelemede bulunuyoruz. Bölge tarihin de ilk kez asfalta kavuşuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor halkımıza hayırlı olsun“ dedi.Genel Sekreteri Latif Okyay ise, “Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kilo metrelik yol programımız var. Bugünde çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye ziyarete geldik. Çalışmaların yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de bölgenin grup olduğunu belirterek, ”Bölge bin 500 rakımlı zor bir bölge. Vatandaşlarımız yıllardır zorluklar içerisinde ulaşımı sağlıyordu inşallah bundan sonra rahat bir ulaşım sağlayacaklar. Çalışmalar sadece burası ile sınırlı değil ilçe genelinde 400 kilo metrelik bir yol planlaması var inşallah bunları da bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Mahalle muhtarlar ise yapılan hizmetlerden dolayı Pütürge ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkür etti.