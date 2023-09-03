Pülümür Bal Festivaline binlerce kişi katıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Bal Festivaline binlerce kişi katıldı. Festival, sanatçıların verdiği konserle coşkulu şekilde kutlandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Bal Festivaline binlerce kişi katıldı. Festival, sanatçıların verdiği konserle coşkulu şekilde kutlandı.Tunceli’nin Pülümür ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen 24. Geleneksel Bal Festivaline, Tunceli’nin yanı sıra Elazığ, Erzincan ve Bingöl’den binlerce kişi katıldı. Açılış konuşmaları ve bal ikramıyla başlayan festival, akşam düzenlenen konserlerle devam etti. Pinhani, Erdoğan Emir, Umut Altınçağ, Gülten Benli ve Hüseyin Türkü Denizi’nin sahne aldığı konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, festivale katkı sunan ve katılan herkese teşekkür ederek, katılan sanatçılara plaket verdi.Programa, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanları, siyasi parti ve meslek kuruluşu temsilcileri, arıcılar ile binlerce kişi katıldı.