PTT şubeleri kapatılacak

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak.

Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.PTT, yoğunluk yaşanan iş yerlerini kapatma kararı aldı. Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.PTT, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldı.