‘Projelerimizle geliyoruz’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal açıklamalarda bulundu.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası’na neden aday olduğunu ve esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler vererek başkan olması halinde gerçekleştireceği projelerle esnafın sorunlarını çözeceklerini söyledi.

“20 YILDIR SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM”

Hakan Gökhan Erkal; “1979 yılında Elazığ merkez doğdum. İki çocuk babasıyım. Satış pazarlama işinde 20 yıldır çalışıyorum. 2019 yılından itibaren de Sürsürü Mahallesi’nde şarküteri üzerine açtığım bir işletmem var. Şuanda bu işyerimde esnaflık yapıyorum. Her iki işi bir arada yürütüyorum”.

“ADAYLIĞIM TEK BAŞIMA ALDIĞIM KARAR DEĞİL”

Erkal; “Neden Bakkallar Odasına aday oldum.2019 yılında şarküteri dükkânını açana kadar esnaf ve odanın nasıl bir diyalogu var bilmezdim. Taki ilimizde Ocak ayında yaşanan depreme kadar. Deprem sonrası odamızın esnafımıza karşı ilgisiz olduğunu gördüğüm için aday olmaya karar verdim. Ben şunu ifade etmek istiyorum, adaylığım tek başıma aldığım bir karar değil. Bunun altına kesinlikle çizmek istiyorum. Çok sayıda esnaf kardeşimizin beni teşvik etmesi üzerine bu yola çıktım”.