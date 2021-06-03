‘Projelerimizi en yakın zamanda açıklayacağız’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit açıklamalarda bulundu.

Esnafın sorunlarını çözmek için önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Esnafımızın sorunları çok iyi biliyoruz. Ekibimle ben, esnafımızın sorunlarını çözecek projeleri hazırladık. En kısa sürede bu projeleri açıklayacağız”

“BAKKALLAR ODASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUNU KURACAĞIZ”

Hazırladıkları projeler hakkında bilgiler veren Başkan Adayı Macit; Göreve gelir gelmez Bakkallar Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunu kuracağız. Fonumuzun gelir giderlerini düzenli açıklayacağız. Kimse esnafımızın parası nereye gidiyor diye merak etmeyecek. Tüm projelerimizi ileriki tarihte açıklayacağız.”.

“MAAŞIMIN DÖRTTE BİRİNİ ALMAYACAĞIM”

Macit; “Başkan olmamız taktirde maaşımızın dörtte birini oluşturacağımız fona aktaracağım. Maaşımız ve diğer fona gelecek gelirle esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaptığımız giderleri esnafımız bilecek. Biz kapılar arkasında kesinlikle iş yapmayacağız”

“ODANIN MAKAM ARACINI SATIP FONA BAĞIŞLAYACAĞIZ”

Göreve gelir gelmez odanın makam aracını satacaklarını ifade eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “ Allah nasip ederse göreve gelirsem odamızın makam aracını satacağız. Başkan olarak makam aracı kullanmayacağım kendi aracımı kullanacağım. Özel aracımın yakıtını da cebimden karşılayacağım. Odamızın makam aracını sattıktan sonra kuracağımız Bakkallar Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu aktaracağım”dedi.