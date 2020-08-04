Projeden 140 çocuk faydalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi başlatıldı.

Bu kapsamda Elazığ’da 140 çocuk projeden yararlandı. Çocuklar yapılan sosyokültürel etkinliklere katılıp hem doyasıya eğlendi hem de sınavlara hazırlandı.

Çocukların yaşadıkları travmaları atlatmaları adına gerekli çalışmaları altaran İl Müdürü Suat Kenç, "Çocuklarımız 24 Ocaktan beri iki tane sıkıntılı dönemi birlikte yaşadı. Önce 24 Ocak’taki deprem daha sonrada 11 Mart tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlanan pandemiyle çocuklarımız zor günler geçirdi. Evlatlarımız bu sürelerde evlerde kaldı. Pisikososyal destek ekipleri, travmaları atlatmaları adına çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yaptı. Ekiplerimiz, yaşanan depremden sonra proje kapsamında faydalanan 140 çocuğumuza ve alilerine hemen ulaşıp gerekli desteği sağlamışlardır. Normalleşme süreciyle depreme maruz kalan çocuklarımıza yönelik çeşitli sosyo-kültürel ve akademik etkinlik yapıldı. Bu doğrultuda 8. sınıfta olup Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan çocuklarımıza yardımcı kaynak kitap temini ve ders takviyesi yapıldı. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor. Aile yanında desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi. Çocuklara öz güven aşılama, onların kendini ifade etme becerisini geliştirme, kariyer hedefi koyma, sosyal hayata ve risklere karşı farkındalık oluşturma hedefiyle faaliyetleri düzenledik" dedi.

Projenin Elazığ’da devam ettiğini dile getiren Koordinatör Ahmet Can, “2018 yılı Eylül ayında başlattığımız projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Şuan da 140 çocuğumuzla birlikte yıl içerinde çeşitli etkinlikler yaptık. Depremden dolayı evleri yakılmış veya hasar gören çocuklarımıza yönelik kurum bünyesinde görevli psikologlarımızla çocuklarımız ve alileri ziyaret edilerek yaşamış oldukları travmaları atlatmaları adına gerekli görüşmeler yapıldı. Depremzedelere çocuklarımıza yönelik, çeşitli sosyal aktiviteler yapıldı. Ülkemizde görülmeye başlanan covid-19 salgınından sonra evinden çıkmayan çocuklarımızla interaktif görüşmeler yapılarak sınava hazırlık aşamalarından gerekli destek verildi. Çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seti ve giyim desteğinde bulunduk" diye konuştu.