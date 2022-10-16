Prof. Kaplan şiir kitabını imzaladı 

Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden Nöroşirurji uzmanı Prof. Dr. Metin Kaplan, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda şiir kitabını imzaladı.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra kültürel çalışmalarıyla da ön planda olan Prof. Kaplan, ‘Bitti Bitecek Derken’ adlı şiir kitabıyla sevenleriyle buluştu. 8 -16 Ekim tarihleri arasında Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuarı’nda Er – Ka Ofis standından şiir kitabını imzalayan Prof. Kaplan, kitaba ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi.

Prof. Dr. Metin Kaplan açıklamasında şunları söyledi: “Bugün şiirlerimi topladığım "Bitti Bitecek Derken" adlı kitabımı Elazığ Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Kitap Fuarı’nda bir imza günüyle okuyucuya takdim ettim. Pandemi nedeniyle gecikmiş bir buluşmaydı. Bu nedenle okuyucu ile bir araya gelmek benim için oldukça heyecan vericiydi. Modern insanın kalbi kazanma ve biriktirme hırsıyla çepeçevre sarılmıştır. Şiir böyle bir dünyaya ait bir kavram değildir. Bu nedenle günümüzde pek ilgi görmemektedir. Özellikle genç kuşak içinde şiir okuyucusu oldukça az. Oysa şiir kalbimizin attığının, yaşadığımızın işaretidir. İçinde savrulup durduğumuz bu hengameden bir çıkış kapısı, durup nefeslenmemize çağrıdır. Daha iyi bir dünyanın enstrümanıdır. Çabam tekrar tekrar hatırlamak ve hatırlatmaktır. Nereye bu gidiş? Umarım bu seslenişin kendisi olan şiirim okuyucuda bir karşılık bulur.

PROF. DR. METİN KAPLAN KİMDİR?

1974 doğumlu. İlköğretim ve lise tahsilini Malatya' da tamamladıktan sonra 1997 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi anabilim Dalında uzmanlık eğitimini bitirdi. 2016 yılından beri aynı fakültede ve aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır.

Metin Kaplan'ın 2020 yılında Mevsimler Yayınevinden çıkan "Bitti Bitecek Derken" adlı bir şiir kitabı olup şiirleri Yedi iklim, Yolcu ve Yitiksöz adlı ulusal dergilerde yayınlanmaya devam etmektedir.