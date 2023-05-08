Prof. Dr. Yasemin Açık’a Ege Bölgesindeki Elazığlılardan destek

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’a şehrimizdeki vatandaşların desteklerin yanı sıra il dışında yaşayan hemşerilerinden de büyük destek geliyor.

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık’ın Adana’da pankartlarını yollara asan ve desteklerini açıklayan hemşerilerinin ardından bir destek de Ege Bölgesi’ndeki Elazığlılardan geldi.

Başkan Yardımcıları Mete Kaya ve Mustafa Kılıç, Elazığ’a gelerek, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Prof. Dr. Açık’ı ziyaret edip, destek verdiklerini açıkladılar.

“EGE BÖLGESİ’NDEKİ HEMŞERİLERİNİZİN DESTEĞİ SİZİNLE”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Federasyonun Genel Başkan Yardımcısı Mete Kaya, Genel Başkanları Metin Karataş’ın tüm yöneticilerinin, üyelerinin ve Ege Bölgesi’ndeki tüm Elazığlıların Prof. Dr. Açık’a yürekten destek verdiğini, Elazığ’daki yakınlarından da Prof. Dr. Açık için destek istediklerini söyledi.

“BU ZİYARETLER BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR”

Ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bugün İzmir’den gelen arkadaşlarımız aramızda, tanıdıklarını ziyaret ederek, benim için emek veriyorlar. İzmir, Ankara, İstanbul’da hemşerilerimiz gönül birlikteliği oluşturarak, destek veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım, böyle sahiplenilmek çok mutluluk verici. Umarım birlikte iyi bir sonuç alıp, şehrimiz için çalışacağız. Bu yola çıktıktan sonra bizi mutlu edecek birçok olay yaşıyoruz. Adana’da da hemşerilerimiz benim için çalışıyorlar. Orada etkinlikler düzenliyorlar. İzmir’den de arkadaşlarımız bizler için yakınlarından destek istiyorlar. Umut ediyoruz ki 14 Mayıs’ta çok güzel bir sonuç elde edeceğiz” diye konuştu.