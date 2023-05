Prof. Dr. Yasemin açık seçim çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, tek başına olmasına rağmen sıkılmadık el, gidilmedik yer bırakmamaya çalışıyor.

Prof. Dr. Yasemin Açık bu kapsamda esnaf ve vatandaşlar ziyaretlerini sürdürürken STK temsilcileriyle de bir araya gelmeye devam etti.

“VEKİLLERİMİZ ELAZIĞ’DA SEÇİLDİKLERİ GİBİ ELAZIĞ’DA KALSINLAR”

Prof. Dr. Yasemin Açık, şehrin tarım ve hayvancılığının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Ticaret Borsasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Prof. Dr. Açık’ı karşılayan Başkan Mehmet Ali Dumandağ, “Üstün başarılar diliyoruz. Elazığ sizi tanıyor. Herkese yardım ediyorsunuz. Her yerde hasenatınız var. Herkes sizi takdir ediyor. Bizde sizi takdir ediyoruz. Elazığ’dasınız, yatırımlarınız burada. Biz oda olarak, Elazığ’dan seçilen vekillerimizin, seçildikten sonra yine burada kalmalarını istiyoruz. Çıktığınız yolda başarılar diliyoruz” dedi



PROF. DR. AÇIK “ŞEHRİMİZ İÇİN EMEK VERECEĞİM”

Hemşerileri ile birlikte şehrin kalkınması için çalışacağının altını çizen Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Sizler de bizim gibi bu şehirde doğdunuz, şehre yatırım yapıyorsunuz, istihdamı artırıyorsunuz. Bende burada yaşıyor, burada çalışıyorum, vekillik olsun olmasın, ben buradayım. Ben mutlaka vatandaşlarımızla hep bir arada olup, şehrimiz için emek vereceğim” diye konuştu.



ALKIŞLARLA KARŞILANDI, DESTEK SÖZÜ VE ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Milletvekilliğinde bağımsız yürüme kararı aldıktan sonra hemşerilerinin de desteğini almak için ziyaretlerini sürdüren Prof. Dr. Yasemin Açık, El-Aziz Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Onur Şahin ve üyeleriyle bir araya geldi…



Dernek binası girişinde coşkuyla karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, Dernek Başkanı Onur Şahin’den çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Şahin dernek hakkında bilgiler vererek Prof. Dr. Yasemin Açık’a başarılar diledi.



PROF. DR. AÇIK, “GENÇLERE İSTİHDAM OLUŞTURULMASINI KENDİME İLKE EDİNDİM”

Şehrin gelişimi için Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yol yürüdüğünü ifade eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Derneğimiz çok önemli bir iş yapıyor. Hem şehrin eğitimine kültürüne destek sağlıyorsunuz, hem de dezavantajlı kesimlere yönelik projeleriniz var. Bununla birlikte yardım ağınız çok geniş. Ben yaptığınız çalışmalar için hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bende yaşamımda gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, gençlere istihdam oluşturulmasını kendime ilke edindim. Derneğiniz de bu konularda çok çok önemli işler yapmış. Bende her zaman yanınızda olmaya hazırım” ifadelerini kullandı.



“SİZLERİN DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİK”

Gençliğe ve spora ayrı bir önem veren Prof. Dr. Yasemin Açık’ın buluşmalarının bir diğer noktası da Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu oldu.



Federasyon Başkanı Mustafa Gür ve yönetimi ile bir araya gelen Prof. Dr. Açık, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.



Açık’a çıkmış olduğu vekillik yolunda başarılar dileyen ASKF Başkanı Mustafa Gür, “Gençliğe en iyi şekilde hizmet etmek için yola çıkan şehirdeki en büyük STK’lardan biriyiz. Sizlerin de bizlere emeğiniz fazla. Ben katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de çıkmış olduğunuz yolda üstün başarılar diliyorum” dedi.



PROF. DR. AÇIK “ŞEHRİMİZİN SPORUNA, SANATINA BİRLİKTE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun büyük bir önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Yasemin Açık da, konuşmasında,

“Amatör spor kulüpleri federasyonun şehrimizde sporun farklı dallarının yaygınlaştırılmasında, sporun özendirilmesinde, bütün spor dallarında alt yapının oluşturulmasında çok büyük emekleri var. Başkanımız birçok alanda koşuşturuyor. Spor gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasında çok önemli bir faktör. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de birçok faaliyette şehrimizin sporuna, sanatına birlikte katkı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.



PATENTLİ MİLLETVEKİLİMİZ

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Yasemin Açık, hemşerileri ile de kucaklaşmaya yürüdüğü yolda desteklerini almaya devam ediyor.



Bu kapsamda Ataşehir Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Prof. Dr. Yasemin Açık’a vatandaşlar destek sözü vererek, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve seçilmeniz için çaba sarf ediyoruz. İnşallah memleketin özlenen aranan vekil profilini ortaya koyarsınız. Siz bizim gurur kaynağımızsınız. Sonuna kadar arkanızdayız. Hocamıza elimizden ne gelirse yapacağız. Mecliste yeriniz hazır. Yıllardır beklediğimiz an.. Umut ediyoruz ki, bizleri en iyi şekilde temsil edersiniz. Hocamızdınız ama artık patentli milletvekilimizsiniz. Siz yürü diyeceksiniz biz koşarak arkanızdan geleceğiz. Bütün gücümüzle sizin için çalışacağız. Siz Elazığ için büyük değersiniz” dediler.



PROF. DR. YASEMİN AÇIK, ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Çıktığı yolda her gittiği yerde çığ gibi büyüyen destekle ilerleyen Prof. Dr. Açık, birlikte yol yürüdüğü çalışma arkadaşları ile de düzenlenen toplantıda bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Memleketine yaptığı yatırımlarda çok sayıda insana aş ve iş kapısı sağlayan Prof. Dr. Yasemin Açık, çalışanlarına seslenerek, “Değerli yol arkadaşlarım, kesintisiz enerji kaynaklarım, kış demeden, yaz demeden sürekli benimle birlikte koşturan, derdim olduğunda benim ağlayan, benimle gülen, iyi günde kötü günden benimle olan yol arkadaşlarım, iyi ki sizlerle birlikte emek veriyoruz, iyi ki hep bizimle oldunuz” dedi.



PROF. DR. YASEMİN AÇIK “BU ŞEHİRDE İNSANLARIMIZA İSTİHDAM SAĞLADIK, BU ŞEHİR BİZİM SEVDAMIZ”

Eşi İş İnsanı Sezai Açık ile birlikte katıldığı toplantıda konuşan Açık, “Tüm yatırımlarımızı bu şehirde yaptık, bu şehirde insanlarımıza istihdam sağladık, bu şehir bizim sevdamız, elimden geldiği kadarıyla bu şehre katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte Elazığ için çalışacağız. Şehrimiz maalesef özlenen ve istenen gelişmişlik düzeyine ulaşmadı. Biz hep birlikte gönül birlikteliği yapıp, el ele verip, şehrimizi özlenen günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.



SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU, ÇALIŞANLARI PROF. DR. AÇIK’A SLOGANLAR ATTI

Mesai arkadaşlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Açık, “Bizim ittifakımız Elazığ, partimiz yok, teşkilatımız yok. Yasemin Açık gönüllüleri olarak sizleri her yerde görüyorum. Bağımsız olarak çıktığım bu yolda bana güç katıyorsunuz. Sizden aldığım güçle yoluma devam ediyorum. Şehrin bu birliğini, gücünü Ankara’ya duyuracağız. Öyle güçlü bir oy ile gidelim ki, bütün Türkiye’ye örnek olsun, bundan sonra ülkemizde de Elazığ’da hiçbir şey eskisi gibi olmasın” diye konuştu.