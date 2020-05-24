Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen vefatının 3. yılında törenle anıldı.

Hastanede, sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen anma törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ, FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, hastane yetkilileri ile sağlık personeli katıldı.
Rektör Demirdağ, , "Merhum Prof. Dr. Said Berilgen'i bu yılki anma programında Kovid-19 salgını nedeniyle mezarı başında anamadık. Hastanede düzenlediğimiz bir programla anıyoruz. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anma programında Berilgen için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.