Prof. Dr. Açık resmi kurum ziyaretlerine başladı

Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, seçimde geri sayım başlarken, ziyaretlerine soluksuz devam ediyor.

İlçe ilçe, belde belde hemşerileri ile kucaklaşan Prof. Dr. Açık, vardığı her noktada büyük bir ilgi ve destekle karşılanıyor.

Gönüllere taht kuran Prof. Dr. Açık’ın bu defaki durağı resmi kurumlar oldu.

Sabahın erken saatlerinde temaslarına Elazığ Valiliği ile başlayan Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, personeli tek tek selamdı, kolaylıklar diledi ve destek sözü aldı.

Elazığ Valiliğinin ardından İl Özel İdaresi’ne geçen Prof. Dr. Açık, ilçelerin, köylerin su, kanalizasyon ve yol problemlerini çözmek, kışın zorlu şartlarında yolları ulaşıma açmak için çalışan personelle bir araya geldi.

Görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren İl Özel İdaresi personelini tebrik eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Prof. Dr. Açık daha sonra Elazığ Belediyesi ziyaret ederek, şehir için özveri ile çalışan personele başarılar diledi.

Prof. Dr. Yasemin Açık gittiği kurumlardaki personellerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ayrıca resmi kurumlardaki vatandaşlarla da görüşen Prof. Dr. Yasemin Açık, vatandaşlardan destek sözü aldı.