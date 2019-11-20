Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte Prematüre doğan bebekler buluştu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi. Yıllar önce doğan prematüre bebekler ve ailelerini buluşturan etkinliğe Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, yardımcıları, kurum yöneticileri, Fırat Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Prof.Dr. Mustafa Aydın ile hastane çalışanları ve prematüre bebekleri olan aileler katıldı.Programda hastanede daha önce doğan prematüre bebeklerin gelişim süreçlerini içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyonda şuanda büyümüş olan bebeklerinin fotoğraflarını gören aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Prematüre doğan bebeklerin bakım ve tedavisinin nitelikli ve özel bir tedavi yaklaşımı gerektirdiğini vurgulayan Yeni Doğan Yoğun Bakım uzmanı Dr.Nihan Hilal Hoşağası,”Hastanemizde bu hizmeti en iyi şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Gerçekten çok hassas bir tedavi yaklaşımı ve aile sıcaklığıyla bebeklerimizi tedavi ettiğimizi söyleyebilirim”dedi.

Prematüre bebeklerin bakımı ve tedavisinde tarihsel gelişimlerden bahseden FÜ Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Prof.Dr. Mustafa Aydın, prematüre bebeklerin bakımı ve tedavisinde çok büyük mesafe alındığını ve artık çok daha iyi profesyonel şartlarda hizmet verildiğini söyledi.

Tam donanımlı yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde özel eğitimli çalışanlarıyla hizmet sunduklarını vurgulayan Başhekim Doç.Dr. Savaş Özürk ise” Ülkemizde her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. Doğum ağırlığı bin 500 gramın altındaki bu bebeklerin yaşatılması için özel eğitimli sağlık personeli ve onlara özel yoğun bakım ünitesi gerekiyor. Hayata pamuk ipliğiyle bağlı küçük melekleri yaşama tutunmasında yeni doğan bakım ünitesi doktorları ve hemşireleri büyük emek sarf ederek hayat kurtarıyor. Aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu süreç zorlu ve uzun bir dönemi kapsıyor. Hastanemiz yeni doğan yoğun bakım ünitesi de son sistem cihazları ve özel eğitimli personelleriyle sadece ilimiz değil tüm bölgemize dünya standartlarında hizmet ediyor”diye konuştu.