Potada Elazığ takımları kayıp  

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ takımları, oynadıkları maçları kaybetti.

Elazığ İl Özel İdare ve Elazığ Basketbol’un mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 19. hafta maçları geride kaldı. Elazığ İl Özel İdare, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Gelişim’e 58-51 yenilirken, Elazığ Basketbol da deplasmanda İzmit Belediyespor’a 86-78’lik skorla mağlup oldu. Elazığ İl Özel İdare haftayı 29 puanla 5. sırada, Elazığ Basketbol ise 25 puanla 9. basamakta tamamladı.

