Polisten servis sürücülerine eğitim

Malatya’da yaklaşan yeni dönem eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci servis sürücülerine yönelik polis tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.

Malatya’da yaklaşan yeni dönem eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci servis sürücülerine yönelik polis tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı öncesinde “Okul Yolunda Her Şey Yolunda” temasıyla servis sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda “Okul servis şoförleri ile araçlarda görevlendirilecek rehber personele yönelik” trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılırken, dağıtılan 2 bin el broşürü ve billboardlara asılan afişlerle konunun önemine dikkat çekildi.