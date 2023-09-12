Polisten öğrencilere kitap desteği

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap desteği sağladı.

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap desteği sağladı.Malatya’da kentin huzur ve güvenliğini sağlarken, bir taraftan da sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşlara dokunan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ‘Kitaplar Konuşsun’ projesi çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Diniye Çalık , Orduzu Ata ve Topsöğüt İlkokullarını ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap desteği sağladı.Okuma etkinliğinin de düzenlendiği programda keyifli dakikalar geçiren öğrenciler ise polis ekiplerine teşekkür etti.