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Malatya
Giriş Tarihi : 27-12-2019 16:03

Polisten kaçmak için 3'üncü kattan atladı  

3 kattan atlayan şahıs hastane kaldırıldı.

Polisten kaçmak için 3'üncü kattan atladı  

Malatya’da polisin arama yapmak için girdiği evde bulunan bir kişi, polisten kaçmak için 3'üncü kattan aşağı atladı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, hırsızlık konusunda şüpheli şahısların kaldığı ikamette yapılan aramada D.E. isimli şahsı yakaladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören E.C.Ç. isimli şüpheli ise kaçmak için 3'üncü kattan aşağı atladı. Olay yerine 112 ekibi çağrılarak şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

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