Güncel
Giriş Tarihi : 05-08-2022 13:39   Güncelleme : 05-08-2022 13:43

Polisler engelli ve özel çocukları sevindirdi  

Elazığ’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli ve özel çocukları sevindirdi.  

Polisler engelli ve özel çocukları sevindirdi  

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden faaliyetleri takip edip dahil olmak isteyen görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammet Salih Kocaman’a ulaştı. İlk olarak çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Burada  polis kıyafeti giyerek birimleri tek tek gezen çocuklar, motosiklete bindi. Güzel bir gün geçiren çocuklar, polislere teşekkür etti.

AdminAdmin

ETİKETLER: polis elazığ polis polis engelli çocuklar