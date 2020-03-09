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Giriş Tarihi : 09-03-2020 14:01

Polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması  

Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir taraftan operasyonlarını sürdürürken, diğer taraftan da Narko Rehber uygulamasıyla vatandaşları bilgilendiriyor.   

Polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması  

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hem uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenliyor, hemde belirli noktalarda kurdukları "Narko Rehber" standı ile vatandaşların bilgilenmesine aracılık ediyor. 
Bir alış veriş merkezinde stand açan narkotik polisleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları mobil uygulama programı UYUMA üzerinden aktardı. Vatandaşlarımızın nasıl katkı sağlayabileceği konusunda bilgiler veren polisler, ayrıca, uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşürleri de dağıttı. Birçok uyuşturucu operasyonunda görev alan  Narkotik köpeği "Şimşek" de bilgilendirme faaliyetlerinde yer aldı.

ETİKETLER: uyuştucu operasyonu elazığ uyuşturucu operasyonu
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