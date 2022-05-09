Polisi görünce hapları yuttu

Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da kontrol için durdurulan şahıs polisi görünce paniğe kapılıp 3 adet sentetik hap yuttu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde bir kişi şüpheli halleri üzerine durduruldu. Durdurulan şahıs polisi görünce cebinden 3 sentetik hapı çıkartarak yuttu. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. H.U. (19) adlı şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda şahsın, 3 farklı mala zarar verme ayrıca iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi.Şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.