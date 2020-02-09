Polis vagonlarda kalan depremzede çocukları sevindirdi  

Elazığ polisi, depremin ardından aileleri ile birlikte vagonlarda yaşamaya başlayan çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar, kentte oluşturulan çadır kent, vagonlar, spor salonları ve misafirhanelerde yaşamaya başladı. Gönüllülerin yanı sıra devletin tüm kurumlarının sahiplendiği depremzedeler için her imkan sağlanırken, çocuklara yönelik de etkinlikler düzenleniyor. Son olarak Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, çadır kentin ardından vagonlarda yaşamını sürdüren depremzede çocuklara yönelik de etkinlik düzenledi. Çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler de veren polis, müzik dinletisi ile neşeli anlar geçirmelerini sağladı. Polislerin her gün depremzede çocuklara yönelik farklı yerlerde etkinelazığ iklerini devam ettireceği belirtildi.