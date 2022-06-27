Asayiş
Giriş Tarihi : 27-06-2022 12:19

Polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.  

Polis uyuşturucuya geçit vermiyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar sırasında  il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramalarda  2 parça halinde 977 gram Kubar Esrar maddesi  ile  2,8 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine S.Ç. (30),  M.B.Ö. (25), U.S. (31) ve Y.Ç. (28) gözaltın alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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