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Malatya
Giriş Tarihi : 15-12-2019 00:28

Polis noktasına saldırı

Polis noktasına silahla ateş açıldı.

Polis noktasına saldırı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Edinilen bilgilere göre, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Polis noktasında bulunan polis memurlarının karşılık verdiği olayda yaralanan olmazken Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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