Polis hayranı küçük Efraim’in hayali gerçek oldu

Elazığ'da 7 yaşındaki Efraim akülü engelli aracı ile polislerle gezmenin tadını çıkardı.

Elazığ’da polislerin her fırsatta evine giderek ziyaret edip yalnız bırakmadığı doğuştan açık omurga rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Efraim Yiğit'in akülü engelli aracı hayali gerçek oldu. Polislerin eşliğinde akülü aracına binerek süren Yiğit, en kısa sürede bu araçla polisleri ziyaret edeceğini söyledi.

Fatma ve Mehmet Ali Yiğit çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olarak doğuştan Spina Bifida (Açık Omurga) hastası olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki Efraim Yiğit, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyor. Daha önce Arıcak ilçesinde yaşayan ancak hastaneye ulaşım kolaylığı nedeniyle Yiğit ailesi, 3 yıl önce kent merkezinde Ulukent Mahallesi'ndeki yaşadıkları eve taşındı. Küçük Efraim'in sürekli televizyonda gördüğü ve hayranlık duyduğu polislerle geçtiğimiz yıl telefon aracılığıyla yolu kesişti ve o günden itibaren de İl Emniyet Müdürlüğü personeli, engeli nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Efraim ve ailesinin dostu haline geldi. Polislerin kendilerine yaptığı ziyarette İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak akülü sandalye istediğini belirten Küçük Efraim’e hayırseverler duyarsız kalmadı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğüyle iletişime geçen hayırsever avukat Behiç Cantürk, polislerle birlikte Yiğit ailesinin evini ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti. Kendisine sürpriz yapılan ve evlerinin önünde arabayı görünce duygulanan Yiğit, daha sonra kimseden yardım almadan akülü aracını sürme keyfini yaşadı.

Akülü arabasına kavuşmanın sevinci içerisinde olan Efraim Yiğit," Bu iyiliği bana yaptığınız için çok teşekkür ederim. Kendi arabamla polis ağabey ve ablalarımı ziyaret etmeye gideceğim” dedi.

Duygularını ifade etmekte zorlanan Anne Fatma Yiğit ise “ Vesile olan ve yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim çocuğumu sevindirdiler, Allah her iki cihanda da onların yüzünü güldürsün. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Küçük Efraim’in akülü araca ihtiyacının olduğunu haberlerde gördüğünü anımsatan ve akabinde İl Emniyetteki ilgili birimleri iletişime geçtiğini belirten hayırsever Behiç Cantürk de ülkenin yaşadığı bu üzücü günlerde Efraim’i mutlu ettiklerini ve onun yüzünü güldürebildikleri için de sevinçli olduklarını kaydetti.