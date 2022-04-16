Polis göz açtırmıyor  

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamalarla suçlulara göç açtırmıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ve yaya devriyeler ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ulukent Mahallesi'nde geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar narkotik köpekler ile tek tek arandı. Uygulamalarda, birçok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.