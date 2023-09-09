Polis 2 saat kovaladı, hırsız balkonda yakalandı

Elazığ’da bir binaya girerek hırsızlık yapmak isteyen şüpheli, fark edildiği sırada çatıdan kaçarak başka bir apartmanın balkonuna saklandı. Şahıs polisin 2 saatlik çalışması sonucu balkonda yakalandı.

Elazığ’da bir binaya girerek hırsızlık yapmak isteyen şüpheli, fark edildiği sırada çatıdan kaçarak başka bir apartmanın balkonuna saklandı. Şahıs polisin 2 saatlik çalışması sonucu balkonda yakalandı.Olay, gece saatlerinde Nailbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binaya girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlı, mahalleli tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Güvenlik görevlileri tarafından tespit edilen şüpheli fark edildiği sırada çatıdan kaçarak başka bir binanın balkonuna saklandı. Polis ve bekçilerin çalışması sonucu hırsızlık zanlısı balkonda yakalandı.Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.