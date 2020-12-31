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Tunceli

PKK’nın kampı iptal edildi

Tunceli

PKK’nın kampı iptal edildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının çok amaçlı olarak kullandığı mağaradan oluşan kampı ile birlikte 4 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.