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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 08-04-2020 11:56

PKK’dan hain saldırı! 5 sivil şehit

PKK mensuplarınca ağaç kesimine giden işçilerin bulunduğu araca yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

PKK’dan hain saldırı! 5 sivil şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ağaç kesimine giden işçilerin bulunduğu araca yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda 5 sivil şehit oldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildiği, olayda 5 sivilin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı: 'Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur'

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