Piknik alanları ‘Atlı Jandarma Timlerine’ emanet

Elazığ’da Cip Mesire alanında ‘Atlı Jandarma Timleri’ göreve başladı.Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların giremediği yerlerde görev alması için ‘Şahan’ ve ‘Hürkan’ adlı 2 at ve ekip gönderildi. İl Jandarma Komutanlığının emrine gönderilen atlı jandarma birlikleri tarihi Harput Mahallesi’nin ardından Cip Mesire alanında devriyeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Şahan ve Hürkan’ı gören vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.Fransa’da yaşadığını ve çocuklarıyla birlikte tatil için memleketleri Elazığ’a geldiklerini aktaran Meclise Alan, “Atlı birlikleri görünce çok şaşırdım. Aslında güzel bir şey. Hem çocukların ilgisi hem de bizim güvenliğimiz için güzel bir etkinlik olmuş. Burada ilk defa böyle bir şey gördüm. Yurtdışında daha önce görmüştüm ama memleketimizde ilk defa gördük. Allah jandarma ekiplerimize ve polis ekiplerimize zeval vermesin” dedi.Elazığ’da yaşadığını aktaran Yılmaz Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kendilerinin ve TSK’nın içerisinde bulunan en alta kadar vazifelerinin başında güvenliğimiz için her türlü fedakarlığı yapıyorlar. TSK ve jandarma ekiplerimize canı gönülden teşekkür ederim. Bir vatandaş olarak onların varlığı bizlere güç veriyor. Onlar var oldukça biz de var olduğumuza inananlardan birisiyiz.” ifadelerini kullandı.