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Giriş Tarihi : 21-07-2020 23:12   Güncelleme : 21-07-2020 23:12

Pikap ters döndü

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği  pikap ters döndü,2 kişi yaralandı.  

Pikap ters döndü

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Yukarı Kardeşler köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAJ 734 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Yukarı Kardeşler köyü girişinde devrildi. Kaza da araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine  sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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