Kaza, Baskil ilçesine bağlı Yukarı Kardeşler köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAJ 734 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Yukarı Kardeşler köyü girişinde devrildi. Kaza da araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Giriş Tarihi : 21-07-2020 23:12 Güncelleme : 21-07-2020 23:12
Pikap ters döndü
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap ters döndü,2 kişi yaralandı.