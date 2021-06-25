Pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya Karayolunun 45’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 23 EG 067 plakalı pikap ile S.A. yönetimindeki 31 RY 811 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.