‘Pide fırınlarımıza sahip çıkalım’

Elazığ Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Pide fırınlarına sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldız; “Pide fırınlarımız Osmanlıdan gelen bir kültürdür. Osmanlı Tarihinde de bu fırınlarında yemek ve ekmek pişiriliyordu. Bu gelenek hala devam ediyor. Ben Elazığlı vatandaşlarımızdan ricam bu kültüre sahip çıkmalarıdır. Pide fırınları ilimizin kültürüdür. Biz bunu Allah’ın izniyle devam ettireceğiz. Biz bu hizmeti vermekten memnuniyet duyuyoruz. Ulusal marketler geldikten sonra mahallerimizde tek bu fırınlarımız kaldı. Vatandaşlarımız yerel esnafına sahip çıksın. Bu fırınların azalması demek bu kültürümüzün kaybolması demektir. Biz bu kültürün devam etmesini istiyoruz. Bu fırınlarımıza vatandaşlarımız yemeklerini de getirsinler, biberlerini de getirsinler her türlü pişirimlerini getirsinler. Bu bizim ata kültürümüz. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız fırınlarımıza yemek getirmiyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum fırınlarımız gayet güvenli, ekmeklerimiz güvenli ve kaliteli vatandaşlarımız esnafımıza itimat etsinler”.

“TEK SES OLMALIYIZ”

Yıldız; “Haftada bir gün ulusal marketlerin kapanması yerel esnafın bir gün iş yapması demek. Maalesef haftada bir güne razıyız. Artık ulusal marketlere gücümüz yetmiyor. Bu çalışma bireysel değil toplumsal olmalıdır. Ticaret Odamızın bu konuda yalnız bırakılmamalı tüm STK’larımız destek vermeli ve tek ses olmalıyız”dedi.